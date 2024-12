I cento anni di tzia Antonina 

Samatzai festeggia una nuova centenaria: Antonina Tocco ha compiuto 100 anni e si aggiunge a Pierina Sanna e Mario Corongiu che quest’anno hanno raggiunto i 103 e 101 anni. Sarta, Tocco ha passato gran parte della sua vita tra stoffe, ago e filo. «Fino a pochi anni fa la zia cuciva senza difficoltà, addirittura non aveva bisogno di occhiali - raccontano le nipoti Anna e Lorena Ollosu - ha insegnato l’arte del taglio e cucito a tante donne, la maggior parte delle sarte del paese sono state sue allieve». Tzia Antonina ha sempre condotto una vita semplice, fatta di lunghe passeggiate in campagna dove poteva raccogliere le verdure che ama mangiare: «Oltre al cucito, amava gli animali che il marito allevava in casa», ricordano le nipoti. Oggi vive nella struttura di Siurgus Donigala, dove si dedica alla lettura: tra i suoi autori preferiti Grazia Deledda, di cui ha letto tutte le opere. (y m.)

