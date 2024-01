I cento anni di signora Giannetta 

Oristano ha una nuova centenaria: Giannetta Marongiu lunedì ha festeggiato l’importante traguardo.

Insieme alla famiglia e agli amici ha spento le candeline per il suo centesimo compleanno e ha ricevuto anche l’omaggio dell’amministrazione comunale con l’assessore Ivano Cuccu le ha donato una targa ricordo a nome del sindaco Massimiliano Sanna e dell’intera comunità.

Nata a Cabras l’8 gennaio 1924, signora Giannetta si trasferì a Oristano negli anni Cinquanta del secolo scorso insieme al marito Antonino Cadeddu con il quale per tanti anni ha collaborato nella conduzione del bar e sala da biliardo di via Figoli molto nota e frequentata.Madre di tre figli (Augusto, Carlo e Pierfranco), ha tre nipoti e sei pronipoti. Grande appassionata di maglia e uncinetto, signora Giannetta ha sempre amato dedicarsi al giardinaggio e ancora oggi cura piante e fiori con scrupolo e passione. È sempre stata molto religiosa. I figli la descrivono come una abilissima cuoca e, come fanno sapere dal Comune, raccontano che «Peppetto Pau, noto oltre che per la sua cultura anche per l’abilità ai fornelli, amava frequentare la casa di Antonino Cadeddu e assaporare i gustosissimi pollastrelli ruspanti al sugo preparati dalla signora Giannetta». ( m. g. )

