I cento anni di nonna Tina Piroddi, una pioggia di auguri verso Roma 

Cento anni di vita, dei quali sessanta trascorsi a Roma. Nonostante la lontananza dalla terra natia, Agostina Piroddi ha conservato un legame fortissimo con la sua Tertenia. La cui popolazione, il 15 gennaio, non ha mancato di farle sentire il proprio affetto nel giorno in cui nonna Tina ha compiuto un secolo di vita. Terza di cinque figli, Agostina si era sposata nel 1950 con Ottavio Piroddi da cui sono nati, tra il 1951 e il 1963, cinque figli: Adriano, Lucina, Albertina, Giovanna e Marcellina venuta a mancare pochi mesi dopo la nascita. Nel 1964 Ottavio e Agostina si erano trasferiti con tutta la famiglia a Roma. Mentre il marito aveva dedicato la sua vita all’insegnamento nella scuola primaria, alla militanza politica nella Dc e al ruolo di segretario sindacale per la scuola, Agostina si era presa cura della casa e della famiglia. Anche dopo la scomparsa del suo amato sposo, avvenuta nel 1986, nonna Tina è sempre rientrata a Tertenia per trascorrere periodi di vacanza. (ro. se.)

