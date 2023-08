I cento anni di nonna Maria, una festa con tanti aneddoti 

Carbonia ha la sua nuova centenaria. Nella giornata di ieri Maria Vacca ha spento le prime 100 candeline, attorniata dall’affetto di parenti e amici. Arrivata in città nel 1953, originaria di Samatzai, ha dedicato la sua vita alla famiglia. Cresciuta nel lavoro delle campagne, ha poi svolto la professione di “baby sitter” per tantissimi anni. A festeggiare con lei i 7 figli e le decine di nipoti e pronipoti. Alla festa non è mancata neanche l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Pietro Morittu e dal consigliere Nino Spanu. Signora Maria, ricca di energia, ha intrattenuto i presenti raccontando i tanti aneddoti della sua vita, piena di sacrifici e tante soddisfazioni. (m. c.)

