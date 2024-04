I cento anni di Beniamino 

L’onestà come segreto di longevità. È una strana teoria quella di Beniamino Etzi ma, considerando che lui il traguardo del secolo di vita lo ha appena raggiunto, forse bisognerebbe dargli credito. «Il mio segreto? Essere onesti e andare d’accordo con tutti». Lo ripete spesso nonno Beniamino che ha festeggiato il centesimo compleanno in compagnia di familiari, amici e conoscenti. «Anche il lavoro in campagna mi ha aiutato ad andare avanti», ha aggiunto. Lui che ha imparato il mestiere di pastore quando aveva solo 10 anni: «Sono sempre stato orgoglioso del mio lavoro, nel 1970 ho vinto il primo premio alla fiera di Barumini per il miglior ariete in esposizione». Etzi, sposato con l’arzilla 95enne Chiara Zara, ha ricevuto la visita del giovane parroco don Gianmarco Lorrai e della sindaca Paola Casula che gli ha fatto indossare la fascia tricolore. (sev. sir.)

