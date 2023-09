I cento anni di Anna Maria Cara, la prima “notaio”  

Ieri ha compiuto 100 anni il notaio Anna Maria Cara. Originaria di Selargius, allieva del prestigioso studio del notaio Ignazio Cugusi a Cagliari, ne ha tramandato per decenni la tradizione di efficienza ed affidabilità, trasmettendola, a sua volta, ad innumerevoli praticanti e successivi notai.

Vista con occhi moderni, il notaio-donna attualmente più longeva in Italia, fu di sicuro antesignana nell’affacciarsi alla professione notarile nel 1952 quando, a meno di trent’anni, divenne la prima donna-notaio in Sardegna, in un mondo, anche notarile, allora prettamente maschile.

Non costituì per lei un problema, grazie all’autorevolezza della persona ed alla professionalità dell’operare, indistintamente apprezzate. D’altro canto, la figura del notaio era, per lei, quella disegnata dalla legge notarile del 1913: non sopporta declinazioni al maschile o al femminile.

Il notaio è “il notaio”, senza ulteriori accezioni.

I suoi comportamenti, l’altissima cifra del suo stile, i suoi atti, hanno costituito per anni e rappresentano, tuttora, un paradigma per tante generazioni di notai. Molti, soprattutto fra gli allievi, si sono nutriti dei suoi insegnamenti; primo fra tutti quello di non cedere alle lusinghe di facili guadagni, che si giustificano solo in funzione dell’indipendenza del notaio-professionista e nella corretta misura che ne consentano la posizione di terzietà.

Soleva ripetere: «Per esercitare in modo confacente la professione devi, prima di tutto, essere notaio dentro te stesso». Il che significava, per lei, rettitudine morale, condotta irreprensibile e morigerata, assoluto riserbo nella vita, totale riservatezza nella professione.

Insegnava, inoltre, che il sigillo che lo Stato ti affida, con impresso lo stemma della Repubblica ed il tuo nome, non è un segno di potere, ma costituisce l’espressione di un “pubblico servizio” a favore dei cittadini. E clienti e colleghi hanno apprezzato e premiato nel tempo le capacità del notaio Cara, i primi assicurandole continuità di frequentazione allo studio, stima e rispetto, i secondi nel volerla, a cavallo degli anni ‘70 ed ‘80, presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari e Lanusei, ruolo, anche in questa circostanza, ricoperto per la prima volta da un notaio-donna.

Custode di tanti segreti, li ha gelosamente mantenuti sino al ritiro dalla professione, dedizione di una vita, a metà degli anni ottanta.

Il suo esempio, più forte delle buone regole, non è andato perduto ed è servito e servirà per costruire un mondo migliore.

