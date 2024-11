I cento anni dell’ex fuochista: «Il segreto? Non lo posso dire» 

Il segreto per arrivare a cento anni? «Se è un segreto non si dice». E come dare torto ad Antonio Angioni, per tutti Stefano, che ieri ha festeggiato il traguardo del secolo di vita con uno stuolo di parenti e amici nella bellissima casa di suo fratello in via Roma. C’era anche la presidente del consiglio Rita Murgioni che ha consegnato una targa e una medaglia che ha emozionato il novello centenario.

Nessuno è voluto mancare a un appuntamento così importante organizzato dalla sua unica figlia Maria Rita, 50 anni che alla fine il segreto della longevità del papà lo ha svelato lei. «Mio padre mangia e beve tutto quello che vuole». Angioni è arzillo e in piena forma e svela prima di tutto perché lo chiamano Stefano, come scritto anche nella grande torta di compleanno. «La mia madrina si chiamava Stefana e voleva che mi chiamassi come lei, quindi io sono Stefano». Dopo essersi dedicato alla campagna da giovane, in seguito il nonnino ha lavorato per gran parte della sua vita nelle Fornaci Picci dove «ero fuochista, cuocevo le mattonelle». Quartese doc, ha conosciuto la moglie Natalina, che oggi non c’è più in sa passillada, la passeggiata tra piazza Azuni e piazza Sant’Elena dove si andava proprio a passeggiare per cercare una fidanzata. «Quelli erano bei tempi», ricorda, «era tutto più bello, ma il tempo che fu, non è più». (g. da.)

