I cento anni della Vergine di Bonaria 

Tutto ebbe inizio nel 1924, poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando un gruppo di terralbesi chiese di celebrare la patrona massima della Sardegna a Marceddì. Oggi, la festa dedicata alla Madonna di Bonaria accoglie nella sua settimana di celebrazioni 15 mila persone tra fedeli, turisti e residenti da tutto il territorio. Terralba si prepara a ricordare il Centenario delle celebrazioni con un ricco calendario di eventi religiosi e civili, puntando a estendere la festa a livello regionale.

L’attesa

Un programma che ha come protagonisti la parrocchia Nostra Signora di Bonaria di Marceddì e il Comune di Terralba, insieme al comitato dei festeggiamenti, un nutrito gruppo di volontari, la Pro Loco e altri partner. «È dal 2022 che con il parroco don Mattia Porcu abbiamo iniziato a progettare questo anniversario e abbiamo cercato il coinvolgimento della Regione, che non ci ha fatto mancare il suo supporto – ha detto il sindaco Sandro Pili nel corso della presentazione degli eventi, lo scorso venerdì – questa festa è il simbolo del nostro territorio e stiamo lavorando con l’assessorato regionale al Turismo per farla entrare di diritto nella filiera regionale del turismo culturale e religioso». Un sostegno regionale che ha fatto entrare nelle casse del Comune ben 100 mila euro con l’ultima Finanziaria.

Gli eventi

L’appuntamento religioso più importante sarà sabato 12 agosto, l’incoronazione del simulacro della Vergine e del Bambino alla presenza del cardinale Arrigo Miglio e dell’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni: «Un gesto che rappresenta simbolicamente il ruolo fondamentale di Maria nella nostra vita di credenti», ha commentato don Mattia Porcu. Tra gli obiettivi del Centenario c’è quello di mantenere la tradizionale scansione delle celebrazioni. Venerdì 18 agosto, dopo la messa, si svolgerà il pellegrinaggio a piedi da Terralba a Marceddì, scortati da moto e motorini che suoneranno al passaggio della Vergine. Sabato 19 agosto il simulacro sarà portato in processione per le vie della borgata, mentre domenica 20 si compirà uno dei momenti più emozionanti della festa religiosa, la tradizionale processione in mare, preceduta dalla celebrazione della messa. La Vergine verrà posta su un peschereccio adornato di bandierine che verrà seguito dai fedeli in barca. Il rientro della Vergine avverrà sabato 26 agosto, con la processione a piedi da Marceddì a Terralba.