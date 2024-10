I cento anni della nonnina Maria Todde 

Domusnovas riguadagna un centenario grazie al secolo di vita raggiunto venerdì da Maria Todde. Originaria di Desulo e giunta 70 anni fa a Domusnovas per seguire il marito Salvatore Fais, impiegato nella miniera di Monteponi e scomparso 28 anni fa, Maria Todde è tutt’ora una divoratrice di libri e gran cuoca tanto da aver preparato da sé i dolci alle mandorle per i propri festeggiamenti. «Lucidissima ed autonoma - la descrive la nuora Alice Ciccu – la conoscono tutti anche per i suoi 35 anni nella Caritas sempre a servizio dei più deboli». A festeggiarla, venerdi, i figli Basilio e Gianfranco, le nuore, i 2 nipoti e i 4 pronipoti e non è mancata una visita della sindaca Isangela Mascia insieme a 3 assessori. «La conosco - dice - fin da quando ero bambina, bello vederla attiva ed allegra. I suoi amaretti continuano ad essere leggendari così come il suo caratterino. Alla mia domanda sul come sta, ha risposto: "benissimo, faccio le analisi ogni 6 mesi e non ho mai nessun asterisco”».

