I cento anni della nonnina, gli auguri del sindaco 

In città c’è una nuova centenaria. È Pietrina Maria Lourdes Pala, nota Pietrina, originaria di Macomer che vive nel quartiere di San Benedetto insieme alla figlia Maria Antonietta. A festeggiarla ieri è arrivato anche il sindaco Paolo Truzzu,c he le ha donato una pergamena per ricordo.

Due figlie (la seconda, Rita, vive a Milano) e tre nipoti, Pietrina Pala ha condotto una vita sobria e dignitosa al fianco del marito Paolo per 43 anni, sposato nonostante le obiezioni della sua famiglia. «Oggi è una vecchietta dolce e sorridente, che nonostante la fatica e i dolori degli anni trascorsi, ha pensiero lucido e rimane la memoria di volti, famiglie, tradizioni e valori che nel bene e nel male non ci sono più, ma che con lei è sempre bello ricordare e raccontare», spiega la figlia Maria Antonietta. Ha sempre lavorato a casa dove ha dato sfogo alle sue grandi passioni, la cucina – dove è sempre stata abilissima nel preparare i caprioli e gli uccellini di formaggio per Santu Marcu, il casizzolu con la noce di burro dentro, il prosciutto, le casadinas e le tiliccas de saba – e i lavori con l’uncinetto.

