Carbonia
09 ottobre 2025 alle 00:38

I cento anni della nonnina di Piolanas 

Nuova centenaria in città. A festeggiarli il 4 ottobre è stata la signora Mafalda Manca, una vita passata tra campagna e famiglia, che nel giorno del suo centesimo compleanno non ha negato a nessuno il suo coinvolgente sorriso. Casalinga e coltivatrice diretta, a lungo socia della Coldiretti, signora Mafalda è madre di due figlie, Liviana e Marialaura e nonna di 4 nipoti, Monica, Andrea, Gianluca e Barbara che hanno ovviamente festeggiato insieme a lei. Nel corso della sua vita ha saputo trasferire la sua passione per la vita agricola a Piolanas prima alle figlie e poi ai nipoti che continuano a portare avanti l’azienda di famiglia. A fare festa non sono volute mancare neanche le istituzioni rappresentate dall'assessora alle Politiche sociali di Carbonia, Irina Piras e dal segretario di zona della Coldiretti di Carbonia Gigi Loru. All’appello alla festa non è voluto mancare neanche don Antonio Manuntza, parroco di Barega.

