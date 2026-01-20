I cento anni del nonnino che vendeva il formaggio 

Quando aveva 35 anni, Peppino Melis si era imbarcato su un traghetto per raggiungere la Penisola. Destinazione Umbria. A Villagrande faceva il pastore, ma voleva migliorare la sua condizione di vita e, insieme a tre amici, Angelo Barrili, Angelo Buttau e Michele Basoccu, scomparsi da tempo, ha attraversato il mare con un gregge di 300 pecore. Comincia da qui la sua lunga storia di cui, anche ieri, ha raccontato uno spaccato ai suoi nipoti, in occasione del suo centesimo compleanno. A Città della Pieve, centro alle porte di Perugia, signor Peppino ha messo radici, sposando Giulia Mansuetti, mancata una decina d’anni fa. Erano gli anni Settanta. La coppia si era stabilita a Villastrada, frazione di Castiglione del Lago, sempre nel Perugino. L’allevatore sapeva che il formaggio di Villagrande era di alta qualità ma chi lo produceva non riusciva a sviluppare una buona rete di vendita. A quel punto, Melis aveva acquistato un furgoncino e rientrava nel suo paese d’origine per rifornirsi di merce che poi rivendeva nei mercatini umbri.

Due anni fa ha deciso di rientrare definitivamente a Villagrande, dove la scorsa estate ha pure sfilato in abito tradizionale per Santa Barbara. È autonomo, fa lunghe passeggiate in centro ed è circondato dall’affetto della sorella e di dieci nipoti. Visto il meteo, la festa dei 100 anni è stata rinviata a sabato. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA