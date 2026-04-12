I cent’anni di tzia Zizzina: festa con i sindaci Bosu e Urpi 

Orotelli ha festeggiato ieri i cento anni di tzia Zizzina, Luigina Lendine Margaroli, nata qui e residente a Sanluri. Il sindaco Tonino Bosu e quello di Sanluri, Alberto Urpi, le hanno donato i fiori, una pergamena e una targa. «La comunità festeggia un traguardo straordinario - dice Bosu -. A nome mio, dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, esprimo i più sinceri e affettuosi auguri. Un secolo di vita rappresenta una testimonianza preziosa di storia, valori e memoria che appartengono a tutti noi. Alla cara tzia Zizzina giungano il nostro abbraccio più caloroso, l'augurio di serenità, salute e ancora tanti momenti di gioia». (g. pit.)

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