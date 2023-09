I cent’anni di tzia Maria 

Il sorriso gentile, i modi affabili. Maria Scanu vedova Latu, per tutti “tzia Maria” è un’arzilla nonnina che lunedì nella sua casa di Bitti ha spento le cento candeline. Festa in famiglia con le tre figlie Pina, Rina e Pietrina. La nonnina ha otto nipoti e undici pronipoti. Abbracci e auguri le sono giunti da tanti parenti e amici. Ora si prepara a una giornata speciale da condividere con tutta la comunità. L’8 ottobre, alle 10, sarà nel santuario del Miracolo per la messa di ringraziamento.

