I cent’anni di tzia Leandra 

Tuili e Barumini, martedì hanno festeggiato una nuova centenaria: Leandra Melis è l’ennesima prova che la Marmilla è terra di longevi.Sposata con Ignazio Piras nel 1956, la coppia di Tuili ha avuto tre figli, sei nipoti e sei pronipoti.

La donna aveva lavorato al servizio della famiglia Asquer di Tuili, poi emigrò con la famiglia a Pinerolo, in Piemonte, tornando in via definitiva a Tuili.Da quando è rimasta vedova, quattro anni fa, vive a Barumini, a casa della figlia.Alla festa c’erano i sindaci dei due paesi: suo nipote Michele Zucca, sindaco di Barumini, e Andrea Locci, sindaco di Tuili».

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