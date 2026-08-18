VaiOnline
Capoterra.
19 agosto 2026 alle 00:46

I cent’anni di nonna Eugenia, la memoria storica della città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un secolo di vita, ricordi e storia. Capoterra ha festeggiato lo speciale compleanno di Eugenia Farigu, che ha raggiunto l’importante traguardo dei cent’anni tra l’affetto della famiglia e della comunità. Una giornata speciale, di emozioni, sorrisi e auguri per una nonnina che rappresenta una preziosa testimonianza di un tempo che cambia.

Per celebrare questo compleanno davvero straordinario, a nonna Eugenia è stata consegnata una targa a nome dell’intera città di Capoterra. Un gesto semplice ma carico di significato, per rendere omaggio a un traguardo che non è soltanto personale, ma diventa una festa per tutta la comunità. Attorno a nonna Eugenia si sono stretti i familiari, condividendo con lei una ricorrenza destinata a rimanere nel cuore.

«Cento anni sono un patrimonio di ricordi e di esperienze, una lunga storia che attraversa generazioni e racconta, attraverso la vita di una persona, anche i profondi cambiamenti vissuti dalla comunità e dalla Sardegna – commenta il sindaco, Beniamino Garau, che ha fatto visita alla nuova centenaria di Capoterra -, la nostra città si conferma un luogo in cui le persone anziane invecchiano serenamente, potendo contare su una comunità coesa e una rete efficiente di servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia

L’attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio 
l L. Piras, Spignesi
La crisi

Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all’anno

Il caro-vita sta erodendo gli stipendi dei sardi: dalla luce ai trasporti, il conto è sempre più salato 
Alessandra Carta
Le indagini

Organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti

Oggi l’interrogatorio del presunto scafista di Tuerredda Il dubbio: i barchini utilizzati solo per l’ultimo tratto di mare? 
Francesco Pinna
Il dramma

«Hanno colpito la mia amica, io sono riuscito a salvarmi»

Il racconto del ragazzo di 16 anni che si trovava a Chia assieme alla giovane travolta dal natante con gli algerini 
Andrea Manunza
Il racconto di una dottoressa: «Situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri»

Paura al Brotzu, nuove aggressioni

Tre professionisti sanitari coinvolti, i sindacati chiedono tutela e sicurezza 
Cristina Cossu
Il caso

Altri due femminicidi Ed è bufera su Keber: «Aveva tre denunce»

Delitti a Colleferro e Cosenza Zaia: a Camponogara un fallimento  