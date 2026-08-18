I cent’anni di nonna Eugenia, la memoria storica della città 

Un secolo di vita, ricordi e storia. Capoterra ha festeggiato lo speciale compleanno di Eugenia Farigu, che ha raggiunto l’importante traguardo dei cent’anni tra l’affetto della famiglia e della comunità. Una giornata speciale, di emozioni, sorrisi e auguri per una nonnina che rappresenta una preziosa testimonianza di un tempo che cambia.

Per celebrare questo compleanno davvero straordinario, a nonna Eugenia è stata consegnata una targa a nome dell’intera città di Capoterra. Un gesto semplice ma carico di significato, per rendere omaggio a un traguardo che non è soltanto personale, ma diventa una festa per tutta la comunità. Attorno a nonna Eugenia si sono stretti i familiari, condividendo con lei una ricorrenza destinata a rimanere nel cuore.

«Cento anni sono un patrimonio di ricordi e di esperienze, una lunga storia che attraversa generazioni e racconta, attraverso la vita di una persona, anche i profondi cambiamenti vissuti dalla comunità e dalla Sardegna – commenta il sindaco, Beniamino Garau, che ha fatto visita alla nuova centenaria di Capoterra -, la nostra città si conferma un luogo in cui le persone anziane invecchiano serenamente, potendo contare su una comunità coesa e una rete efficiente di servizi».

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