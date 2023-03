I cent’anni dell’ultimo sacrestano 

Se metà della sua vita da impiegato la racconta in poche battute, per l’altra metà, quella legata alla Chiesa, diventa un fiume in piena, a bloccarlo è la commozione fino alle lacrime. Sempre un passo dietro al prete, nel suo caso ben quattro sacerdoti, sempre lì, a far star zitti i bambini senza essere severo, a raccogliere con cortesia le offerte, evitando quasi di fermarsi davanti a chi fatica a mettere da parte un soldo, accendere le candele, servire la messa quando i chierichetti non c’erano, rispondere a chi bussa. «Mite – dice di lui il parroco Stefano Mallocci – e buono con tutti. Generoso, pronto a dare una mano. Per qualsiasi bisogno, c’è sempre stato. Nel silenzio e col sorriso sulle labbra, senza nulla pretendere in cambio. Una persona speciale. Per il secolo di vita, è stato doveroso ringraziarlo».

Nato a Roma, da genitori di origine sarda, ha lavorato alle poste di Sardara fino alla pensione. Di quegli anni il ricordo è legato ai servizi resi: «Pagavamo le pensioni e gli stipendi, e poi c’erano i libretti, i buoni postali e la corrispondenza in genere. Seguo ancora le operazioni personali, e quando vado in ufficio mi sembra un altro mondo, più complicato». E ieri ha pianto di gioia quando è arrivato il direttore provinciale di Poste italiane, Gabriele Lanzidei per abbracciare il collega centenario e donare una pergamena ricordo.

La comunità di Sardara in festa per i 100 anni dell’ultimo sacrestano, Ilio Pusceddu, una vita passata al servizio della parrocchia dell’Assunta, interrotta tre anni fa, con l’arrivo del Covid e l’impossibilità di portare a casa la comunione agli ammalati. Per tanti anni Ilio, per tutti “signor Pusceddu”, è stato quella forza umile e generosa che nel silenzio si è spesa senza riserve. E ieri, alle 17, in tanti hanno partecipato alla messa di ringraziamento, celebrata dal vescovo di Ozieri, Corrado Melis, di Sardara, che ha voluto rendere omaggio al sacrista che l’ha visto crescere nel suo cammino sacerdotale.

La comunità di Sardara in festa per i 100 anni dell’ultimo sacrestano, Ilio Pusceddu, una vita passata al servizio della parrocchia dell’Assunta, interrotta tre anni fa, con l’arrivo del Covid e l’impossibilità di portare a casa la comunione agli ammalati. Per tanti anni Ilio, per tutti “signor Pusceddu”, è stato quella forza umile e generosa che nel silenzio si è spesa senza riserve. E ieri, alle 17, in tanti hanno partecipato alla messa di ringraziamento, celebrata dal vescovo di Ozieri, Corrado Melis, di Sardara, che ha voluto rendere omaggio al sacrista che l’ha visto crescere nel suo cammino sacerdotale.

Il lavoratore

Nato a Roma, da genitori di origine sarda, ha lavorato alle poste di Sardara fino alla pensione. Di quegli anni il ricordo è legato ai servizi resi: «Pagavamo le pensioni e gli stipendi, e poi c’erano i libretti, i buoni postali e la corrispondenza in genere. Seguo ancora le operazioni personali, e quando vado in ufficio mi sembra un altro mondo, più complicato». E ieri ha pianto di gioia quando è arrivato il direttore provinciale di Poste italiane, Gabriele Lanzidei per abbracciare il collega centenario e donare una pergamena ricordo.

Il sacrestano

Se metà della sua vita da impiegato la racconta in poche battute, per l’altra metà, quella legata alla Chiesa, diventa un fiume in piena, a bloccarlo è la commozione fino alle lacrime. Sempre un passo dietro al prete, nel suo caso ben quattro sacerdoti, sempre lì, a far star zitti i bambini senza essere severo, a raccogliere con cortesia le offerte, evitando quasi di fermarsi davanti a chi fatica a mettere da parte un soldo, accendere le candele, servire la messa quando i chierichetti non c’erano, rispondere a chi bussa. «Mite – dice di lui il parroco Stefano Mallocci – e buono con tutti. Generoso, pronto a dare una mano. Per qualsiasi bisogno, c’è sempre stato. Nel silenzio e col sorriso sulle labbra, senza nulla pretendere in cambio. Una persona speciale. Per il secolo di vita, è stato doveroso ringraziarlo».

Il racconto

«Le mie giornate – ricorda Pusceddu – iniziavano alle prime luci dell’alba e per la novena di Natale molto prima. L’ho fatto volentieri, lo rifarei se avessi le forze. L’Assunta per 35 anni è stata la prima casa. Cercavo di tenere tutto in ordine, di non lasciare la porta aperta e la chiesa vuota. Un ricordo particolare è legato all’incoronazione di Santa Mariaquas, patrona della diocesi Ales-Terralba: per tre giorni e tre notti al santuario delle terme ho vegliato il simulacro della Vergine con in testa la corona d’oro, dono della gente di buon cuore. Pensare a qualche furfante che la potesse portare via mi ha dato la forza di starle vicino». Una storia, come tante. Questa è quella dell’ultimo sagrestano della cittadina termale. E il sindaco, Giorgio Zucca, a nome della comunità l’ha ringraziato ai piedi dell’altare maggiore, con una pergamena: «Grazie per aver servito tutti, la chiesa, i parroci, il popolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata