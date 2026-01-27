VaiOnline
Gesturi.
28 gennaio 2026 alle 00:26

I cent’anni dell’agricoltore scapolo 

Gesturi festeggia il nuovo centenario Cesare Orrù. Per omaggiare il nonnino sono arrivati i suoi parenti dalla Francia e da diverse regioni d’Italia. Due giorni fa una sentita festa di comunità e Don Ignazio Serra ha celebrato una messa di ringraziamento.

Il sindaco Emilio Serra ha reso omaggio a tziu Cesare con una targa commemorativa. Il pensionato non si è mai sposato: restò con la madre, che visse 97 anni. La nipote, Maria Orrù, ricorda quando ripeteva «Voglio arrivare ai 100 anni». Ora il nuovo obiettivo: «Vorrei arrivare a 110», ha detto Cesare Orrù alla festa.

L’uomo è in ottima forma: ha sempre fatto il contadino, coltivando vigneti, un frutteto di pesche, grano e tanti altri prodotti della terra. In lui solo qualche acciacco dovuto all’età, ma utilizza ancora la zappa. Ogni giorno si reca in campagna dal fratello. Ha guidato il suo Doblò fino a tre anni fa.

Durante la festa ha voluto scrivere un messaggio per ringraziare tutti per l’affetto ricevuto: «Grazie della vostra partecipazione ai festeggiamenti per i miei 100 anni, che il Padre eterno mi ha regalato. Auguro questo traguardo a tutti voi».

