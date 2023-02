I cent’anni della storica catechista 

La storica catechista di Tertenia compie cent’anni. Angela Serra è donna di profonda fede che, quando può, partecipa alla messa nella chiesa della Beata Vergine Assunta. La stessa in cui, quando aveva 7 anni, è diventata componente delle Figlie di Maria durante una cerimonia solenne. «Era maggio del 1930 e ancora oggi lo ricordo come fosse ieri», ha confidato signorina Angela, che ora è presidente onoraria dell’associazione religiosa di preghiera e apostolato. Una vita dedicata alla casa di Funtana Manna, agli affetti familiari e al sociale. Da ieri è entrata nel club dei centenari, l’unica attualmente in paese. Signorina Angela ha avuto tre fratelli e una sorella e ha palato fine: adora culurgionis e anguille arrosto. «Auguro a tutti di trovarsi felici nella coscienza come mi sento io in questo momento», ha detto ieri, quando ha ricevuto la visita di autorità civili e religiose. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA