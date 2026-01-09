I cent’anni della sarta Maria Girau festeggiati con la famiglia e il sindaco 

Cento anni compiuti, e fino a 10 anni fa aveva ago e filo in mano. Maria Garau, nata a Sanluri, giovedì ha raggiunto il secolo di vita. I figli Loredana e Josè hanno organizzato una festa per lei: circondata dall’affetto dei parenti, nipoti e pronipoti, del vicinato e dall’amica del cuore che va a trovarla tutti i giorni (Maria Paderi, 99 anni), la nonnina si è presentata alla celebrazione allegra come sempre. Agli ospiti ha raccontato il suo passato tra ago, filo e confezioni di abiti. Ha scartato regali, offerto dolcetti e l’immancabile torta.

«Oggi per me – ha scherzato - è un giorno speciale, sono contenta di festeggiare un anno con due zeri. Chi l’avrebbe mai detto? Sono autonoma, ma dai fornelli sto lontana: ci pensano i miei figli». Una targa-ricordo le è stata consegnata dal sindaco, Alberto Urpi: »Portare gli auguri a una centenaria è come stringere le mani a un secolo di storia, soprattutto di valori», ha commentato.

RIPRODUZIONE RISERVATA