I cent’anni della radio: «Strumento di libertà, ha anticipato i social» 

Le nuove sfide della radio che festeggia i cento anni. Uno strumento antico e modernissimo. Due opposti che convivono in questo elettrodomestico che ha sempre accompagnato, dalla sua nascita a oggi, i cambiamenti della società. Il compleanno è stato celebrato a Cagliari nell’incontro che si è svolto nella aula magna “Mario Carta” della facoltà di Ingegneria, organizzato dall’Università e da Confindustria radio televisioni (diretta streaming su Unionesarda.it).

Le voci

Tanti contributi per descrivere la forza e la freschezza di un mezzo in grado oggi di operare su più piattaforme. «La sua forza – è stato detto – è il radicamento nel territorio e la capacità di fare comunità». Secondo Geppi Cucciari, che conduce da ormai dieci anni insieme a Giorgio Lauro “Un giorno da pecora” su Radio 1, «la radio ha un valore straordinario. Tiene compagnia, aiuta a capire meglio quello che succede nella società, dà spazio e risalto a idee diverse».

Nel dialogo con la giornalista del tg di Videolina Egidiangela Sechi, l’attrice ha anche sottolineato «quanto la radio abbia aiutato gli italiani durante il periodo drammatico della pandemia. Dopo una breve sospensione, nella primissima fase dell’emergenza sanitaria, anche noi siamo ripartiti con “Un giorno da pecora”. In questa circostanza la radio ha svolto una funzione fondamentale per restituire speranza e fiducia agli italiani». E sul rapporto con il collega Giorgio Lauro: «Siamo in simbiosi. Lui si sveglia all’alba e legge tutti i giornali per trovare spunti e temi per la trasmissione. Io mi sveglio un po’ più tardi e leggo solo alcuni giornali. Nel programma ci sono momenti di improvvisazione ma per costruirlo e dargli vita è necessario prepararsi, documentarsi, studiare». Agli organizzatori dell’incontro è arrivato anche un videomessaggio di Carlo Conti: «La radio è un amore che non può essere mai dimenticato». Il Dj Ringo è intervenuto in videoconferenza: «Non ha rughe, si mantiene sempre giovane e ha un grande futuro con i suoi messaggi rivolti a tutte le generazioni. Mio padre, figlio di un altro tempo, sale in auto, avvia il motore e poi accende la radio. È un gesto spontaneo».

I progetti

«Le nuove sfide – ha sottolineato Franco Siddi, presidente di Confindustria radio tv - sono l’innovazione, la formazione e il miglioramento del rapporto tra imprese editoriali, università e istituzioni. Nella radio conta molto l’emozione, il sentimento dell’istante. La macchina artificiale può copiare la nostra voce, ma non le emozioni. È uno strumento di libertà e comunità che va sostenuto anche con adeguate politiche pubbliche». Per il rettore Francesco Mola, «un mezzo capace di raccontare e costruire contenuti sempre nuovi, ma allo stesso tempo tradizionali, che ha sfruttato più di altri il progresso tecnologico mantenendo la sua peculiarità e il suo potenziale di arrivare a tutti». Poi, un ricordo personale: «Da studente ho vissuto un’esperienza radiofonica amatoriale entusiasmante, avevamo solo due LP da far girare». Secondo il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi, «è uno strumento di informazione di prossimità fa quello che altri mezzi trovano difficoltà a fare». Francesco Abate (da Radio Alter a L’Unione Sarda a Radiolina), Paola Pilia (partita da Radio Press, oggi a Sardegna 1 e Radiolina), Luca Piras e Luca Scanu (Unica Radio) hanno raccontato con passione le loro esperienze “on air”. Per i rappresentanti delle aziende editoriali, lo sviluppo delle radio «è legato alla capacità di interpretare i bisogni delle persone e delle comunità». Elisabetta Gola, docente di Filosofia e teorie del linguaggi dell’Università di Cagliari, ha rimarcato che «la radio ha sempre giocato d’anticipato ed è riuscita ad anticipare anche i tempi dei social». C’era anche Radiolina, voce storica della Sardegna, nata nel 1975, che all’incontro ha dedicato una lunga diretta. «Abbiamo realizzato tanti progetti tra intrattenimento, informazione e approfondimenti – ha chiarito la direttrice generale del gruppo editoriale L’Unione Sarda Lia Serreli - ma pensiamo anche al futuro di uno strumento da sempre molto vicino ai cittadini. Presto saremo su Spotify».

