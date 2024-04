I cent’anni del giro del mondo: a Olbia l’unica tappa italiana 

Decollato da Wichita il 4 aprile, è atterrato ieri al Costa Smeralda, unico scalo italiano del volo per celebrare il centesimo anniversario del primo giro del mondo ad alta quota.L’aviazione generale ha ospitato la Century mission che sta circumnavigando il mondo - undici le tappe, oltre Olbia, California, Hawaii, Isole Marshall, Palau, Singapore, India, Dubai, Egitto, Portogallo e Canada per fare ritorno, il 6 aprile, a Wichita - per commemorare il World Flight, primo volo intorno al globo, partito il 6 aprile 1924 da Seattle per un viaggio durato 175 giorni che ha coperto oltre 26 miglia attraversando il Pacifico settentrionale, l'Asia meridionale e l'Europa. (t.c.)

