I ceci di “Filindeu” 

La puntata di “Filindeu” di questa sera alle 21 su Videolina sarà dedicata a una prelibatezza tipica della regione di Musei: i ceci bianchi e neri di Musei, abbinati a carne di maiale in una ricetta antica e gustosa, “cixiri biancu de Musei cun pezza de procu”. I ceci di Musei sono una varietà unica di legume, riconosciuti per il loro colore distintivo bianco o nero e per il loro sapore autentico, non modificato da alcuna selezione. Aiutato dalla signora Paolina, il nostro cuoco per caso Gianluca Medas ci ha guidato nella preparazione della deliziosa ricetta. Gli ingredienti principali includono ceci bianchi di Musei, carne di maiale tenera, erbe aromatiche locali, finocchietto selvatico, cipolle e pomodoro secco.