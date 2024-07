I ceci con le cotiche soddisfano buongustai e Lanusei calcio 

Le società dilettantistiche di calcio non navigano nell’oro, i soldi sono pochi. E il Lanusei calcio ha deciso di non trascurare la minima occasione per autofinanziarsi. Così il club biancorossoverde, salvo miracolosamente lo scorso anno e ora atteso da un impegnativo campionato di Promozione, ha scelto di allestire un punto di ristoro per la recente Fiera delle ciliegie e i risultati sono stati incoraggianti. Il menu proposto – ceci alle cotiche preparate da uno chef professionista, Giancarlo Marongiu, o in alternativa un panino alla purpuzza – ha conquistato i visitatori. «Nella sola giornata di domenica – raccontano i dirigenti della società – a pranzo abbiamo ospitato 250 persone».

