«I cavidotti dell’eolico mettono a rischio l’agricoltura in Marmilla» 

La parte di Marmilla al confine con la Trexenta è ormai diventata il crocevia di numerose opere di connessione delle decine di parchi eolici al vaglio del Ministero. La posizione strategica, dovuta alla presenza della futura centrale di Sanluri che sarà collegata alla linea Ittiri-Selargius, risulta ideale per la posa dei cablaggi degli aerogeneratori nei terreni agricoli, generando un reticolo di cavidotti che impedirà la normale attività delle campagne. «Questo aspetto viene trascurato perché si tratta di opere meno visibili, ma altrettanto impattanti anche a livello economico – spiega Marco Pau del comitato Su Entu Nostu –. Si tratta di opere talmente impattanti da riuscire a condizionare negativamente le attività agricole con il rischio che ogni successivo investimento per la posa di frutteti o colture simili che richiedano movimenti di terreno in profondità sarà impossibile per la presenza di queste servitù».

La mappa

«Dalle informazioni a nostra disposizione, sembra che il territorio comunale di Furtei sia coinvolto solo in modo marginale riguardo alla realizzazione dei parchi eolici, poiché sono presenti esclusivamente le infrastrutture necessarie per la connessione e non aerogeneratori». Così Nicola Cau, sindaco di Furtei. Il suo comune è investito dalle opere di connessione di otto progetti, che poseranno cablaggi sia per qualche decina di metri, come nel caso di Engie Trexenta srl (circa 400 metri al confine con Sanluri), fino a progetti, come quello della ditta Green Energy Sardegna 2 srl denominato “Nuraddei” i cui cavi Mt, dalle pale piazzate tra Samatzai e Guasila, attraversano le campagne del paese fino alla cabina di Sanluri interessando oltre 250 particelle di terreno. Per il progetto “Su Murdegu”, con pale anche a Villanovafranca, i cavi attraversano ugualmente il territorio comunale. Addirittura, il progetto di Sardeolica porterà in Marmilla, da Seui, i cablaggi del futuro parco eolico composto da 10 aerogeneratori.

Le servitù

«Le trincee per il passaggio dei cavi sono profonde un metro, con sezione di almeno un metro. Il passaggio di questi cavi è sempre segnalato e diventerà una servitù: il terreno agricolo sarà condizionato alle sole colture di superficie che non intaccano i cavi in profondità – spiega Pau –. Ogni scasso contiene il cablaggio di un solo impianto: se nello stesso punto passano cavi di più impianti, le trincee saranno affiancate con tutte le problematiche del caso».

Montagna di carte

Non lontano, anche il paese di Segariu è interessato dalle opere di connessione. Il sindaco, Andrea Fenu, ammette le difficoltà nell’analizzare la mole di documenti di ogni progetto: «Per le opere di connessione, valuteremo il problema non appena ne avremo tecnicamente la possibilità. Dobbiamo prendere ogni progetto e analizzarlo pagina per pagina. Sicuramente ci sono scassi con sezioni importanti e soprattutto bisogna capire se le procedure di esproprio dei terreni privati siano già partite». Come ha ammesso lo stesso Fenu, la speranza è che la Regione acceleri con la moratoria: «Solo così il territorio può essere salvato. La moratoria è importante anche per alleggerire il lavoro dei nostri uffici che non sono strutturati per reggere una portata di progetti del genere. Chi redige questi progetti ha dietro uno staff di professionisti, noi possiamo contare solo su poche persone interne al Comune e siamo in difficoltà anche per inviare un’osservazione». A tal proposito Pau anticipa: «Abbiamo aggiornato la nostra proposta di moratoria, l’unica sul tavolo, ma consegnata ormai un anno fa, e su questa proposta dovremo incontrare a breve la presidente Todde».

