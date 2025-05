I cavalieri uniti: «L’Ardia non si tocca» 

La gioiosa festa di Sant'Isidoro ha avuto il merito di far dimenticare, almeno per qualche ora, le polemiche sulla sicurezza per l'Ardia. Piazza San Giovanni era affollata come nelle occasioni importanti, con tantissime persone che non sono volute mancare alla solenne processione. È stata anche l'occasione per la prima uscita delle tre bandiere della corsa di San Costantino: il prima pandela Leonardo Pes, la seconda Mario Nieddu e la terza Andrea Pes. Con loro un’ottantina di cavalieri e amazzoni che hanno reso come sempre unica e affascinante la festa. Presente anche sa prima pandela della corsa a piedi, Mauro Pireddu. Bellissimo il colpo d'occhio anche dei 5 gioghi di buoi, oltre a quello che nel carro portava la statua del santo. Nel corteo anche diversi mezzi agricoli bardati a festa, confratelli, componenti del comitato Sant'Isidoro e di tutte le associazioni locali.

Il capocorsa

Sa prima pandela in mezzo al gruppo dei cavalieri, ha già lo sguardo rivolto alla corsa del 6 e 7 luglio e non sembra preoccuparsi troppo delle polemiche. «Il nostro compito è di condurre l’Ardia e ci stiamo preparando per fare bene – afferma Leonardo Pes – Non abbiamo il tempo per occuparci di aspetti che sono di altrui competenza. Sono emozionato perché questa volta nelle prime tre bandiere c’è anche mio figlio». Il capocorsa del 2023, Marco Mongili, si sofferma su un aspetto non secondario: «L’Ardia è una manifestazione di fede a cui i cavalieri si preparano per bene insieme ai cavalli: incertezze e malumori non fanno rasserenare gli animi».

I commenti

E proprio il ruolo dei cavalieri è sottolineato da Valeria Manca, componente del comitato Santu Antinu. «Sentono un fortissimo fervore religioso e l’Ardia non può assolutamente essere paragonata ad una manifestazione sportiva e dunque sottoposta alle stesse regole. E poi presidente, direttivo e volontari dell’associazione lavorano 12 mesi perché sentono fortemente il dovere di portare avanti quello che i sedilesi hanno ereditato dai propri antenati». Anche per il consigliere regionale di Sedilo, Peppino Canu, «l’Ardia non è una competizione alla stregua di un qualsiasi palio, ma una corsa tradizionale con origini secolari. Negli ultimi 20 anni, tanto si è fatto per garantire la sicurezza. Tra tradizione e sicurezza si può migliorare, ma senza nulla stravolgere come oggi si vorrebbe dal decreto ministeriale».

