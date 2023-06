I cavalieri di Gesturi in processione: multa di cento euro 

Festa della beata Vergine d’Itria con multa da cento euro per dieci cavalieri di Gesturi. I carabinieri hanno applicato un regolamento comunale stilato per motivi di sicurezza e che parla chiaro: è vietato portare nelle strade dell’abitato gli animali da sella senza permesso (articolo 64); e in occasione delle feste religiose, è necessario compilare un apposito modulo con generalità del fantino o dell’amazzone ed estremi di una polizza assicurativa per la responsibilità civile in caso di eventuali incidenti (64 bis).

I verbali

I cavalieri, fedeli devoti della santa, da anni non partecipavano alle manifestazioni paesane proprio per protestare contro questo regolamento voluto nel 2014 dall’allora sindaco Gianluca Sedda e fatto applicare rigorosamente dall’ex primo cittadino Ediberto Cocco. Stavolta in cuor loro probabilmente contavano che quella disposizione municipale venisse messa da parte, visto che 24 ore prima era stato eletto il nuovo sindaco, il giovanissimo Emilio Serra, lanciato da una campagna elettorale in cui aveva accennato a una modifica perlomeno burocratica del regolamento in questione.

Quasi una sfida, per certi versi: si sono presentati alla sfilata senza preavviso e senza le autorizzazioni previste. Invece con la sicurezza non si scherza: i verbali sono stati notificati a Vito Luordo (33 anni), Demetrio Medda (37), Marco Melis (19), Francesca Mesina (32), Michele Mulas (50), Daniele Orrù (19 anni), Gian Mario Schirru, 38 anni (anche se ha dovuto abbandonate il corteo visto che il suo cavallo si è innervosito alla vista dei 15 trattori rombanti, della folla di persone in piazza e nell’imminenza dei fuochi d’artificio), Antonio Zedda (28 anni) e a due minorenni.

Per evitare le sanzioni sarebbe bastato prevedere da parte degli organizzatori un piano per la sicurezza che comprendesse la presenza dei cavalieri autorizzati, eventuali spazi recintati ad hoc ben separati dal folto pubblico richiamato ogni anno dalla festa per la Vergine di Itria a Gesturi.

Le reazioni

«Non sapevamo nulla dell’arrivo dei cavalieri», ha detto il presidente del comitato organizzatore Luigi Marongiu, «ma eravamo pronti all’eventualità perché nel programma della festa loro sono sempre citati. Nessun disagio è stato creato. Ringraziamo tutti i presenti che hanno contribuito alla riuscita dell'evento, importante per la nostra comunità».

Il neosindaco Emilio Serra guarda avanti: «Una processione ordinata, composta e puntuale, come da tradizione per questo cammino denso di devozione che, come ogni anno, ha messo in luce la capacità dei gesturesi di unirsi ed essere comunità e la partecipazione dei cavalieri, elemento irrinunciabile della tradizione paesana, ha impreziosito ulteriormente il corteo. Il mancato rispetto del regolamento comunale ha fatto scattare le sanzioni, ma grazie alla collaborazione dei cavalieri, forse poco avvezzi alle prassi amministrative, ma ottimi interpreti del galateo che è proprio del mondo equestre, il tutto si è risolto senza alcun inconveniente nell’apprezzamento generale di tutti. Siamo già a lavoro per snellire queste prassi burocratiche, nel pieno rispetto delle norme di pubblica sicurezza. In che modo? La comunicazione della partecipazione unificata per tutti i cavalieri che fanno parte dell’associazione, oppure l’inclusione automatica di un numero di cavalieri nel piano della sicurezza con limatura delle differenze di volta in volta. Lo faremo per preservare una tradizione importante tanto sentita dai gesturesi quanto apprezzata dai visitatori».

