I cassonetti per vestiti e oli spostati dentro l’ecocentro 

Ancora un cambio di sede per i cassonetti utilizzati per lo smaltimento degli indumenti usati e per la raccolta dei olii esausti. I quattro contenitori dei vestiti e i due per gli olii sono stati spostati all’interno dell’ecocentro comunale: pertanto saranno utilizzabili solo nei giorni di apertura, il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 12, e sotto il controllo dell’addetto. I cassonetti sono stati sempre motivo di preoccupazione per l’uso scorretto degli stessi da parte di qualche cittadino. Troppo spesso l’area dove si trovavano i raccoglitori si è trasformata in una discarica a cielo aperto. Così il Comune ha fatto un primo spostamento in prossimità dell’ecocentro, nella zona di Sa Porta Manna. Purtroppo nel tempo anche questa soluzione non ha portato i frutti sperati. «Abbiamo deciso di spostare i cassonetti nell’ecocentro», ha spiegato il vice sindaco Enrico Melis, «perché la situazione non è più gestibile». La situazione era stata denunciata sui social anche dalla minoranza in Consiglio comunale guidata da Antonello Corona. «Pienamente d’accordo su questa decisione», ha detto, «pur rimanendo le perplessità sulla mancanza assoluta di vigilanza per colpire i maleducati che con il loro comportamento danneggiano tutti. Spero che il provvedimento sia solo temporaneo».

