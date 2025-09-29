I cassonetti per la raccolta degli indumenti usati  circondati da decine di sacchi della spazzatura 

Sulla carta, garantiscono un servizio importante per il riciclo dei materiali tessili e il recupero di vestiti a fini sociali. Di fatto, finiscono spesso per peggiorare il decoro urbano, diventando punti di accumulo di rifiuti. Per questo, secondo il consigliere Edoardo Tocco (Fi), i cassonetti di raccolta degli abiti usati vanno aumentati e svuotati più frequentemente.

«Si riscontrano disservizi, con un numero insufficiente di cassonetti dedicati e il frequente ritrovamento di abiti abbandonati accanto ai contenitori stradali, a causa del loro rapido riempimento o per il posizionamento di contenitori non idonei o danneggiati, causando degrado e problemi igienico-sanitari», scrive Tocco in un’interrogazione da portare in Consiglio. «Questa situazione non solo compromette gli obiettivi di raccolta differenziata del Comune, ma comporta anche un aggravio dei costi di gestione per l’amministrazione». Il consigliere chiede quindi a sindaco e Giunta «quali siano le misure in programma per potenziare il servizio di raccolta, in particolare attraverso l’incremento del numero di cassonetti, la loro manutenzione e la regolare calendarizzazione degli svuotamenti». (d.l.)

