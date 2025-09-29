VaiOnline
Via Castiglione.
30 settembre 2025 alle 00:41

I cassonetti per la raccolta degli indumenti usati  circondati da decine di sacchi della spazzatura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sulla carta, garantiscono un servizio importante per il riciclo dei materiali tessili e il recupero di vestiti a fini sociali. Di fatto, finiscono spesso per peggiorare il decoro urbano, diventando punti di accumulo di rifiuti. Per questo, secondo il consigliere Edoardo Tocco (Fi), i cassonetti di raccolta degli abiti usati vanno aumentati e svuotati più frequentemente.

«Si riscontrano disservizi, con un numero insufficiente di cassonetti dedicati e il frequente ritrovamento di abiti abbandonati accanto ai contenitori stradali, a causa del loro rapido riempimento o per il posizionamento di contenitori non idonei o danneggiati, causando degrado e problemi igienico-sanitari», scrive Tocco in un’interrogazione da portare in Consiglio. «Questa situazione non solo compromette gli obiettivi di raccolta differenziata del Comune, ma comporta anche un aggravio dei costi di gestione per l’amministrazione». Il consigliere chiede quindi a sindaco e Giunta «quali siano le misure in programma per potenziare il servizio di raccolta, in particolare attraverso l’incremento del numero di cassonetti, la loro manutenzione e la regolare calendarizzazione degli svuotamenti». (d.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia