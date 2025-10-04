I cartelli con le informazioni? Nel Sinis sono solo un ricordo  

Per sapere esattamente dove ci si trova bisogna utilizzare lo smartphone visto che lungo tutta la costa del Sinis è difficile trovare un cartello informativo che si possa leggere: quasi tutti sono vecchi, datati e sbiaditi. Non si legge praticamente nulla. A San Giovanni di Sinis, nella parte opposta alle antiche rovine di Tharros, sia nella prima rampa di scale sia nella seconda, i cartelli sono illeggibili e anche divelti. Ma non va meglio nemmeno nell'oasi naturalistica di Seu: poco prima di imboccare i sentieri che portano prima a una delle due capanne di falasco rimaste in piedi e poi alla torre, ci sono due cartelli che non danno informazioni. Uno è completamente scolorito dal sole, nell’altro è rimasto solo il legno. Arrugginito anche quello presente nella parte bassa di San Giovanni, dove c’è l'elenco delle regole di fruizione del litorale. Ma non si legge più nulla nemmeno nel cartello a ridosso del centro di recupero delle tartarughe. «Sono cartelli datati, installati nel 2020 e che devono essere sostituti. Erano stati spesi circa 30mila euro, purtroppo per le intemperie e per il non rispetto delle persone è successo tutto questo – dice il direttore dell'Area marina protetta, Massimo Marras – In occasione della prossima stagione estiva ne verranno installati altri. Con le poche risorse a disposizione negli ultimi anni ci siamo concentrati a ridosso delle spiagge, dove sono presenti i cartelli che indicano i divieti». ( s. p. )

