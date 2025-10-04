VaiOnline
Cabras.
05 ottobre 2025 alle 00:23

I cartelli con le informazioni? Nel Sinis sono solo un ricordo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per sapere esattamente dove ci si trova bisogna utilizzare lo smartphone visto che lungo tutta la costa del Sinis è difficile trovare un cartello informativo che si possa leggere: quasi tutti sono vecchi, datati e sbiaditi. Non si legge praticamente nulla. A San Giovanni di Sinis, nella parte opposta alle antiche rovine di Tharros, sia nella prima rampa di scale sia nella seconda, i cartelli sono illeggibili e anche divelti. Ma non va meglio nemmeno nell'oasi naturalistica di Seu: poco prima di imboccare i sentieri che portano prima a una delle due capanne di falasco rimaste in piedi e poi alla torre, ci sono due cartelli che non danno informazioni. Uno è completamente scolorito dal sole, nell’altro è rimasto solo il legno. Arrugginito anche quello presente nella parte bassa di San Giovanni, dove c’è l'elenco delle regole di fruizione del litorale. Ma non si legge più nulla nemmeno nel cartello a ridosso del centro di recupero delle tartarughe. «Sono cartelli datati, installati nel 2020 e che devono essere sostituti. Erano stati spesi circa 30mila euro, purtroppo per le intemperie e per il non rispetto delle persone è successo tutto questo – dice il direttore dell'Area marina protetta, Massimo Marras – In occasione della prossima stagione estiva ne verranno installati altri. Con le poche risorse a disposizione negli ultimi anni ci siamo concentrati a ridosso delle spiagge, dove sono presenti i cartelli che indicano i divieti». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 