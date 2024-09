I carri colorati sfidano la crisi  

È un anno da dimenticare per gli agricoltori quartesi, sfiancati dalla siccità, ma ora è il tempo della festa. Il tempo della fine della vendemmia che non poteva non essere celebrato anche questa volta, con la tradizionale Sagra dell’uva, inserita nei festeggiamenti in onore di Sant’Elena, con il suo carico di carri e calessi che riproducono i momenti della vita contadina.

E allora eccoli qui in questa domenica fresca, sferzata dal maestrale, con gli abiti da lavoro, i volti rossi, questi ragazzi che nonostante le difficoltà, nelle campagne continuano a lavorare e a seguire le orme dei genitori e dei nonni.

Carro e porchetto

Questa volta sui trattori salgono per festeggiare, accompagnati dal canto leggero dei trallallera , con il porchetto che cuoce sul retro del carro, i formaggi appesi, i dolci e l’uva da donare.

Si parte da via Cecoslovacchia più o meno puntuali, e il colpo d’occhio è bellissimo. Prima ci sono i gruppi a piedi arrivati da ogni parte dell’Isola e poi i carri e i trattori, i più grandi e i più maestosi, quasi in una gara a chi riesce a prepararlo nel modo più bello e originale. Antonio Paulis, 73 anni, a questa sagra partecipa da sempre «prima con il cavallo, adesso con il carro assieme a Franco Boi», racconta. «Lo abbiamo addobbato come si faceva un tempo con il tino e gli attrezzi da lavoro».

I danni della siccità

Il periodo è duro, inutile negarlo. «La siccità ci sta rovinando. I ceppi di vite sono seccati e se abbiamo una produzione del trenta per cento di uva, è anche troppo. Se non ci danno l’acqua non so come faremo. Ma non potevamo mancare, questa sagra è la tradizione». Poco distante in un altro maestoso carro c’è Massimo Gerano. «Anche noi abbiamo avuto un calo enorme nella produzione di uva, non ci stanno dando l’acqua e non piove», dice, «le vigne sono secche. Per noi è un anno triste, per fortuna possiamo fare festa in questa sagra e dimenticarci per qualche ora di questi problemi».

Per la prima volta nel corteo c’è anche il carro dell’oratorio della basilica di Sant’Elena con in testa il vice parroco don Euphrem. «Abbiamo preparato tutto in fretta perché volevamo esserci. L’anno prossimo lo faremo ancora più bello», assicura il sacerdote.

È un corteo colorato quello che attraversa la città, atteso da tante persone, che cercano di accaparrarsi l’uva il cibo che viene distribuito. E poi ci sono i carri della Pro loco, quello dove siedono i componenti del gruppo Su Idanu che riproduce una piccola sala da pranzo che sembra uscita da una favola, e il carro dell’allevatore Raffaele Sitzia e di sua moglie Giovanna Reitano che per l’occasione ha preparato i coccoetti in onore di Sant’Elena: anche per loro è un momento difficile alle prese con la lingua blu.

La giornata era iniziata in modo speciale. Il Comitato stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena ieri mattina ha deciso di condividere il momento della preparazione dell’uva per la sagra, con i ragazzi della comunità “L’oasi San Vincenzo” di Terra Mala guidata da suor Anna Cogoni che non ha mancato di ringraziare, «per avere donato tanti sorrisi e una mattinata di spensieratezza alla nostra comunità».

I festeggiamenti in onore della patrona proseguono anche oggi. Alle 21,30 salirà sul palco Sandro Murru con il suo dj show. Prima, alle 19, in basilica ci sarà la messa in onore dei soci defunti del Comitato Stabile celebrata dal vice parroco della basilica don Euphrem Hasimana. Alle 19,45 l’onore ai caduti con la deposizione della corona di alloro al monumento in piazza Sant’Elena.

