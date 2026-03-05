«I carciofi sono la nostra ricchezza» 

Si sono accorti che a Roma si vende solo quello non spinoso, allora hanno coltivato anche quella varietà. E poi un’altra e altre ancora, con un occhio alla terra coltivata e l’altro su quel che altri mercati, fuori dall’Isola, richiedono. È anche con l’attenta pianificazione che il carciofo di Samassi, che pure non è una metropoli, si è imposto ovunque e c’è anche nelle annate più sfortunate grazie ai periodi di raccolta diversi per le varie specie. Non manca nemmeno in questo inizio d’anno, in cui parte del raccolto si è perso perché è rimasto a mollo dopo i nubifragi ed è marcito. Ce n’è comunque abbastanza per celebrare il rito della Sagra: un appuntamento sempre più ricco che, malgrado le piogge, sarà celebrato la settimana prossima. E con questa fanno 36.

Da giovedì a domenica Samassi celebra dunque i suoi carciofi, o magari è il contrario. Il programma si arricchisce ogni anno, le iniziative si moltiplicano, la capacità dei samassesi di accogliere visitatori che sono più degli abitanti si affina. Ci sono la fiera, mostre, rassegne, degustazioni, folklore, sport, show cooking, iniziative culturali e spettacoli, come il concerto finale degli Istentales. E c’è la Marcialonga del carciofo, camminata libera non competitiva, organizzata dall’Atletica Mariano Scano al campo sportivo. La affianca la Zampettata, assai gradita da chi - all’appuntamento annuale con il carciofo - desidera presentarsi assieme al proprio cane.

La presentazione

La 36ª edizione, in programma dal 12 al 15 di questo mese, è stata presentata alla Camera di commercio di Cagliari, partner fondamentale della Sagra, in un incontro aperto dal segretario generale, Cristiano Erriu: «Celebriamo un prodotto che era importante già per la Reale società agraria ed economica di Cagliari fondata da Carlo Felice». Beatrice Muscas, la sindaca, spiega perché il carciofo di Samassi è vincente: «Lavoriamo più sulla qualità che sulla quantità, facciamo una rigorosa selezione del prodotto». E poi, come sottolinea Giacomo Onnis, assessore all’Agricoltura e vice sindaco di di Samassi, «la Sagra incontra la gente: quest’anno a Cagliari siamo al Mercato civico di Is Bingias a Pirri e abbiamo tante iniziative da proporre, tra cui laboratori nelle scuole». In campo anche la Pro Loco: «Non ci chiudiamo a Samassi: alla Sagra avremo eccellenze da tutta la Sardegna», anticipa il suo presidente Andrea Papavero. E chi c’è fin dall’inizio, come il giornalista samassese Franco Siddi, ricorda «gli sforzi per organizzare la prima edizione e migliorarsi sempre».

Lavoro corale

La Sagra del carciofo ha una pagina Facebook sempre aggiornata e tanti partner, tra cui Regione, Fondazione di Sardegna, Camera di commercio di Cagliari-Oristano, Laore, Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, Unpli, Città della terra cruda, Comune e Pro loco. E tutti i samassesi.



