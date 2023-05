I carciofi protagonisti nella fiera di Rimini 

Villasor vola fino alla Rimini con il suo carciofo. L'occasione che ha permesso ai coltivatori (ma anche amministratori) di approdare nella penisola è stato "Mac Frut", la fiera internazionale dell'ortofrutta che si è tenuta in Emilia Romagna. L'esposizione si è tenuta nel "Rimini expo centre" dal 3 maggio sino al 5 e ha ospitato centinaia di visitatori ed esperti del settore. E nello stand dedicato alla Sardegna non poteva mancare proprio il "re spinoso" sorrese.

«Villasor era presente – commenta il sindaco Massimo Pinna – a rappresentarci in modo egregio è stata la cooperativa agricola ortofrutticola Villasor. È stato un piacere presenziare con loro e sostenerli, come sempre facciamo con il mondo agricolo del paese». Pinna ha poi aggiunto: «Il legame tra agricoltura e economia, ma anche cultura e imprese, è indissolubile. E questo vale per Villasor, ma anche i paesi limitrofi».

Soddisfatto anche per Raffaele Corda, presidente della cooperativa: «Per noi è stato un successo. Lo stand che ci ha preparato la Regione ci ha permesso di incontrarci con tanti clienti e metterci a confronto con realtà analoghe alla nostra. Una bellissima esperienza».

