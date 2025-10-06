I carabinieri: un’escalation seriale dietro gli infanticidi di Chiara Petrolini 

Parma. In Corte d’Assise Samuel Granelli - ex di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto due suoi neonati - ha dato fra le lacrime la sua versione: «Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita». Tutto ruota attorno a un interrogativo: come può una ragazza dare alla luce, uccidere e seppellire in giardino due neonati, uno nel maggio 2023 e l’altro nell’agosto 2024, senza che nessuno noti le gravidanze? Nei prossimi mesi la perizia psichiatrica dirà se Chiara era capace di intendere e di volere. Per Anna Bonifazi, psicoterapeuta e colonnella dei carabinieri del Racis, si è di fronte «a omicidi ad escalation asimmetrica, c’è stato un aumento del motore criminale non frenabile, un progetto che viene compiuto fino alla fine, anzi con una fase successiva di tentativo dell’autore di rimanere impunito. C’è serialità, c’è logica, un passaggio all’atto non bizzarro, non c’è alcuna azione che possa apparire non finalizzata».

