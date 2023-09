I carabinieri traslocano nella caserma di via Tripoli 

Da ieri nella sede in via Giuseppe di Vittorio i Carabinieri di Sestu non si trovano più. Perché la nuova stazione in via Tripoli è aperta e funzionante a pieno regime. Finita per sempre l’attesa durata oltre un anno legata a questione burocratiche. Ancora da fissare invece la cerimonia inaugurale, con tutte le autorità, probabilmente ad ottobre.

Intanto i cittadini d’ora in poi a Sestu dovranno venire qui. Anche il numero di telefono è rimasto lo stesso. «La realizzazione della Caserma ha avuto un percorso lungo e complesso», ammette la sindaca Paola Secci, «perché l'amministrazione ha dovuto confrontarsi costantemente con la Prefettura, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e il Demanio. Gli ultimi passaggi sono avvenuti il 15 maggio con l'atto d'impegno a contrarre stipulato con la Prefettura». Il canone annuo è di 67.547 euro che andrà direttamente al Comune. «La caserma è composta da due zone», prosegue la sindaca, «una operativa e due alloggi. I Carabinieri di Sestu finalmente possono contare su una sede al centro e a misura di un Comune di quasi 22 mila abitanti. Inoltre in base alle interlocuzioni con i vertici dell'Arma e della Prefettura si incrementerà il numero dei carabinieri in servizio. Riteniamo che sarà importante per garantire più sicurezza ai cittadini e un servizio più efficiente».

