I carabinieri: subito un medico 

A Ghilarza alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri per garantire il servizio di assistenza sanitaria ai cittadini privi di medico. Ieri oltre 40 ghilarzesi furenti hanno atteso ore l’arrivo del medico dell’Ascot, in turno dalle 15 alle 20 in una stanza del presidio ospedaliero. Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine l’Asl 5, alle 17, ha inviato un sostituto. Ma in molti avevano già rinunciato e le proteste non sono mancate anche perché è un disservizio che, a quanto pare, si ripete spesso. E ieri, a quanto riferiscono i pazienti, la dottoressa non avrebbe voluto prescrivere alcuni esami e l’Ascot era senza linea internet per cui era impossibile anche inviare le ricette.

La protesta

A comporre il numero dei carabinieri è stata la 69enne Caterina Sanna: «Sono arrivata alle 13.45 per fare la fila, il medico doveva iniziare alle 15 ma non si è presentato nessuno e non siamo riusciti ad avere risposte. Per questo ho contattato i carabinieri e mi hanno detto che mi avrebbero fatto sapere». Alle 17 la telefonata dei carabinieri «per dirci hanno che avevano contattato l’Asl 5 e che stavano inviando un sostituto – prosegue Caterina Sanna – Io sono senza medico da dicembre 2023».

Anche Federica Cardone non nasconde le difficoltà: «Mi hanno sbagliato le ricette, per problemi di lavoro non sono potuta ritornare subito e quando l’ho fatto non c’era il medico, ora la stessa situazione insostenibile. Così non si può andare avanti». La 72enne Giovanna Manca era in fila perché avava bisogno di farmaci per il marito: «Mi occorre un salvavita che in farmacia, senza ricetta, non possono darmi». Stessa situazione per Antonio Francioni: «Non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione e capita anche che quando il medico arriva, ne visiti solo 15. Io ho necessità di un farmaco salvavita e rischio di restare per alcuni giorni scoperto. Gli amministratori si rendono conto del livello di assistenza sanitaria che abbiamo?».

Le denunce

Barbara Grimal arriva da Norbello: «Anche io sono senza medico da dicembre 2023. E ieri ci hanno lasciato qui senza informazioni e con tanti disagi». «Mi sono avvicinato per far vedere gli esami che mi aveva richiesto il medico e invece non c’è», denuncia Luciano Cogotzi. «Mi serviva una richiesta per una Tac, ho atteso per ore e adesso ho deciso di anda via», afferma Stefania Piras.

Il sindaco

«Quello sanitario è un servizio primario – dice il sindaco, Stefano Licheri - È molto grave che chi svolge questo servizio non dia tutte le attenzioni a persone fragili. Si deve tenere conto della disperazione di chi non ha il medico e usufruisce di un servizio a singhiozzo».

L’Asl 5

«Si è verificato un disguido con il medico dell’Ascot. Ci scusiamo», replicano invece dalla direzione dell’Asl 5.

