«I carabinieri sono i miei angeli» 

«Se la persona al telefono, che si è finta comandante dei carabinieri per truffarmi dicendo che mia nipote rischiava l’arresto perché responsabile di un incidente, era molto malvagia, posso dire di essere stata fortunata a incontrare degli angeli: i carabinieri, quelli veri. Hanno risolto il caso, facendomi un regalo anticipato per il compleanno riportandomi soldi e i gioielli messi da parte in una vita». Oggi la pensionata, vittima lo scorso agosto del raggiro del finto maresciallo, compie 94 anni. Due giorni fa i militari sono arrivati nella sua abitazione, nel quartiere di Bonaria, con duemila euro in contanti e soprattutto i numerosi “preziosi”, per un valore di 300mila euro, che gli erano stati portati via da una ventenne – poi arrestata – complice di chi al telefono aveva architettato la truffa.

Lo stupore

L’incontro tra la pensionata, ex impiegata in due studi notarli e che vive da sola nel suo appartamento, e quattro carabinieri della stazione di Villanova si è svolto nel soggiorno della 94enne. Un abbraccio, qualche lacrima, un caffè e un fiume di parole di ringraziamento. «Sono degli angeli. Mi hanno fatto un enorme regalo. So di avere qualcuno che mi protegge». Non pensava di riavere indietro tutto: «Avevo una piccola speranza di recuperare qualcosa. Invece sono stati bravissimi. Non era facile. Perché mi è stato detto che dietro questi truffatori quasi sicuramente c’è una grossa organizzazione. Spero che la possano scoprire al più presto».

«Una ragazza dolce»

L’anziana, ancora autosufficiente, è finita nella trappola del finto carabinieri ad agosto. «Mi ha chiamato un tizio che si è presentato come comandante della stazione dell’Arma», racconta rivivendo quei terribili momenti. «Mi ha subito detto che mia nipote era in caserma: aveva provocato un incidente e la persona ferita rischiava di rimanere paralizzata per tutta la vita. Per questo, per evitare che mia nipote potesse finire in carcere, dovevo pagare. Subito dopo si è presentata davanti alla porta di casa una ragazza giovane, molto bella e dolce. Avrei dovuto darle 15mila euro che non avevo». La signora prosegue: «Mi hanno anche fatto sentire al telefono la voce di quella che sarebbe dovuta essere mia nipote: diceva “zia aiutami, non voglio andare in galera”. Sembrava davvero lei. Insomma ci ho creduto». Ha così dato duemila euro. Pochi, secondo i truffatori. «La ragazza mi è sembrata una vittima. Forse era obbligata a fare quello che stava facendo. Era dolce. Invece quello al telefono non aveva scrupoli: le ha detto anche di frugare nella cassaforte e di prendere tutto».

L’amica

La 94enne alla fine ha consegnato gioielli e oro: «Tutto quello che avevo messo da parte in almeno 35 anni, grazie al mio lavoro. Non pensavo valessero così tanto». Quando la ragazza è andata via, l’anziana ha chiamato un’amica. «È lei che mi ha detto che era una truffa. Ha chiamato i carabinieri. E sono iniziate le indagini». La giovane è stata arrestata ad agosto. «Spero possa essere recuperata. Lei è personata. Quello che era al telefono no: era malvagio», conclude la signora che oggi festeggia 94 anni. e ha avuto un bel regalo in anticipo di due giorni.

