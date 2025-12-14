I carabinieri sfilano a cavallo nelle vie del centro: l’omaggio alla città e il passaggio davanti al Bastione 

Davanti al Bastione, in via Manno, via Garibaldi e via Sonnino. I carabinieri a cavallo hanno arricchito l’atmosfera natalizia che si respira tra le strade e le piazze del centro, in questo periodo ancora più vissute da visitatori e residenti a caccia del regalo giusto.

Tra le luci, i colori e gli addobbi di Natale, spiccano le mantelle con le fiamme rosse, gli stivali e i cordellini. In tanti hanno potuto così ammirare il passaggio dei militari in sella ai propri destrieri e quelli impiegati in grande uniforme, capaci di offrire un’immagine al tempo stesso familiare, elegante e solenne.

È la suggestiva cartolina che ha regalato l’Arma in questi giorni in un vero e proprio omaggio alla comunità. L’iniziativa non rappresenta solo un richiamo storico, ma vuole ribadire il profondo senso di appartenenza e il legame tra i carabinieri e il territorio, con l’obiettivo di trasmettere senso di sicurezza e con un’ampia attenzione alla città e alle sue tradizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA