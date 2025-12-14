VaiOnline
L’iniziativa.
14 dicembre 2025 alle 01:08

I carabinieri sfilano a cavallo nelle vie del centro: l’omaggio alla città e il passaggio davanti al Bastione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Davanti al Bastione, in via Manno, via Garibaldi e via Sonnino. I carabinieri a cavallo hanno arricchito l’atmosfera natalizia che si respira tra le strade e le piazze del centro, in questo periodo ancora più vissute da visitatori e residenti a caccia del regalo giusto.

Tra le luci, i colori e gli addobbi di Natale, spiccano le mantelle con le fiamme rosse, gli stivali e i cordellini. In tanti hanno potuto così ammirare il passaggio dei militari in sella ai propri destrieri e quelli impiegati in grande uniforme, capaci di offrire un’immagine al tempo stesso familiare, elegante e solenne.

È la suggestiva cartolina che ha regalato l’Arma in questi giorni in un vero e proprio omaggio alla comunità. L’iniziativa non rappresenta solo un richiamo storico, ma vuole ribadire il profondo senso di appartenenza e il legame tra i carabinieri e il territorio, con l’obiettivo di trasmettere senso di sicurezza e con un’ampia attenzione alla città e alle sue tradizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 