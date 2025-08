I carabinieri salvano e adottano due cani in caserma 

Trovano due cuccioli e li portano in caserma. Accade a Villamassargia dove i carabinieri della stazione durante un servizio di controllo nelle campagne del paese, nella zona di Monte Cadelano, notano due cani in difficoltà. Sono due piccoli maremmani, non in buone condizioni.

I militari a qual punto prendono i due cuccioli (senza microchip) e li portano in caserma per accudirli. Procurano acqua, cibo e provvedono a pulire gli animali. «Contestualmente – si legge in nota del comando provinciale dei carabinieri - è stata attivata la procedura prevista dal Comune per l’affidamento dei cuccioli: la visita veterinaria ha confermato l’assenza di microchip e lo stato di salute complessivamente buono. Fino al completamento delle operazioni di presa in carico da parte dei veterinari dell’azienda sanitaria locale, i cuccioli resteranno accuditi dai carabinieri, in attesa della loro futura adozione». In tempi recenti i militari della stazione di Villamassargia sono intervenuti diverse volte per soccorrere altri cani in difficoltà e cuccioli abbandonati. Nella caserma di via dello Sport c’è anche un altro cane, di proprietà di uno dei militari. Sarà il servizio veterinario della Asl, dopo tutti i controlli e gli accertamenti, a indicare le strutture adeguate per ospitare in cani in attesa che qualcuno li possa adottare. La notizia è diventata virale sul web. Sui social tanti commenti positivi e apprezzamento per l’intervento dei militari.

