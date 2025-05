I Carabinieri ricordano il militare-eroe 

Una cerimonia semplice ma molto sentita per ricordare l’appuntato Francesco Deias. Ieri mattina, nel cimitero di Assolo, il comando provinciale dei Carabinieri di Oristano ha commemorato il 17esimo anniversario della morte dell’appuntato, insignito di Medaglia d’oro al valor civile e morto mentre era in servizio. Era il 23 maggio 2008 quando insieme a un collega era intervenuto sulla Statale 131 all’altezza di San Sperate per un incidente stradale. Nonostante il sopraggiungere di altri veicoli, aveva soccorso la conducente rimasta bloccata nell’auto ribaltata ma proprio in quel momento venne travolto da un’altra auto, guidata da un uomo che aveva assunto droghe. Il gesto eroico di Deias ha consentito di salvare la donna e gli è valsa la medaglia d’oro al valor civile.

Alla cerimonia di ieri hanno partecipato i vertici del comando provinciale, il prefetto, il sindaco di Assolo e le altre istituzioni.

