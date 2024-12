«I carabinieri non hanno commesso reati»  

I due carabinieri non hanno minacciato con la pistola il sedicenne né falsificato il verbale d’arresto. Nel primo pomeriggio di ieri, la giudice del Tribunale di Cagliari, Alessandra Angioni, ha assolto i carabinieri Pietro Dazzio, 34 anni originario di Castelvetrano, e il cagliaritano Alessandro Peara, 37 anni, accusati di aver preso a schiaffi e minacciato un 16enne puntandogli la pistola, prima che venisse arrestato per droga.

La sentenza

Al termine di un lungo dibattimento, iniziato dalla giudice Stefania Selis e concluso dalla collega Angioni, il Tribunale ha dunque fatto cadere entrambe le accuse: il falso perché non costituisce reato, le minacce perché il fatto non sussiste. Al termine della sua requisitoria, la pm Rossella Spano – titolare del fascicolo – aveva sollecitato per entrambi la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione, ritenendo non solo avessero schiaffeggiato e puntato l’arma contro il 16enne, ma anche che avessero falsificato il verbale attestando di averlo fatto salire nell’auto di servizio per compiere una perquisizione domiciliare nel garage in uso al giovane. Ieri mattina, la nuova giudice avrebbe dovuto richiamare in aula due testimoni già sentiti che la collega aveva riconvocato per altre domande, ma in apertura d’udienza ha revocato quella decisione dichiarando di poter andare subito a sentenza.

La difesa

Soddisfatti della decisione i difensori dei due militari imputati: gli avvocati Patrizio Rovelli, Fabrizio Rubiu e Michela Teti. «Una serie di approfondite indagini difensive e un’accurata analisi degli atti di indagine», fanno sapere, «hanno consentito di pervenire a una sentenza di assoluzione con ampia formula». I legali avevano contestato l’attendibilità del minore, ritenendo avesse detto delle bugie, ma avevano anche rimarcato che il patrigno (un militare) avrebbe scritto ai vertici dell’Arma denunciando le presunte violenze avvenute durante l’arresto del ragazzino perché impaurito del fatto che il figliastro usasse un suo telefono per l’attività di spaccio. Non solo. I tre avvocati avevano anche sollevato dubbi sulle foto che il patrigno del 16enne aveva sostenuto di aver scattato per documentare i segni delle percosse, ma poi non recuperate durante le indagini. Ora bisognerà attendere che la giudice Angioni depositi le motivazioni della sentenza, poi la Procura deciderà se ricorrere in appello.

