I carabinieri non bastano e stanno invecchiando 

ROMA. Mancano quasi 12mila carabinieri e l’età media, sempre più alta per lo scorso blocco del turn over, può crare problemi nei reparti dove servono «reattività e prestanza fisica». Il comandante generale Teo Luzi chiede al Parlamento attenzione all’Arma, partendo dalle risorse umane. Per la «piena efficienza» servirebbe un reclutamento straordinario, in particolare di tecnici informatici, hacker etici, persone esperte di criptovalute, metaverso e criptofonia. L’Arma conta 108.663 effettivi a fronte di una forza prevista di 120.541. Quel 10% di deficit pesa soprattutto sulle unità minori - stazioni, tenenze e compagnie - il reticolo di prossimità del sistema della sicurezza pubblica. In pratica manca il personale corrispondente a circa 800 stazioni di media consistenza. E c’è un progressivo invecchiamento del personale. Oggi l’età media è di oltre 44 anni. I carabinieri non hanno chiuso nessuna caserma, ha precisato Luzi in audizione alle commissioni Difesa prima della Camera e poi del Senato, e non intendono farlo. Ma con la ripresa del turn over è previsto solo un «parziale ripianamento» entro il 2025: servirebbe un ulteriore arruolamento di 5mila carabinieri. Servono per ciontrastare i crimini e per prevenirli: ad esempio gli omicidi nell’ultimo decennio sono diminuiti del 33%, da 483 del 2013 ai 323 del 2022, ma sono aumentati i femminicidi.

RIPRODUZIONE RISERVATA