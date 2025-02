I carabinieri insegnanti di legalità 

Una giornata fuori dall’ordinario, quella che si è svolta nella scuola secondaria di via Fermi: insegnanti per un giorno i carabinieri della stazione locale che hanno tenuto una lezione sulla legalità. Circa novanta ragazzi, dagli 11 ai 14 anni, hanno partecipato all’incontro annuale predisposto dal comando dell’Arma, durante il quale sono state spiegate le nuove norme del Codice della strada, le conseguenze legate all’assunzione di droghe e alcolici e l’attualissimo fenomeno del bullismo. Gli oratori, il maresciallo maggiore Francesco Pisapia, comandante della stazione, supportato dal maresciallo capo Mirko Cremone e dalla carabiniera Roberta Giuliani, dopo l’esposizione, hanno risposto alle tante domande poste dagli studenti. La lezione poi è continuata nel cortile della scuola, dove è stata mostrata l’auto di servizio e le strumentazioni a disposizione dell’Arma, soddisfacendo la curiosità dei ragazzi. Durante l’incontro è stata più volte rimarcata l’importanza delle regole e il compito dei carabinieri al servizio dei cittadini: «Noi ci siamo sempre - ha sottolineato Cremone - Nel caso di necessità non esitate a venire in caserma o fermarci per strada, anche solo per una chiacchierata, siamo qui per aiutarvi».

