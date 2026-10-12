I carabinieri incontrano gli anziani della casa di riposo 

In un clima di grande cordialità e affetto si è svolta la visita alla casa di riposo per anziani “Residenza San Giovanni” di Pabillonis da parte del comandante della stazione dei carabinieri Gianluca Suriano, che ha accompagnato il comandante della Compagnia di Villacidro, capitano Pasquale Rutigliani. Presenti anche la vicesindaca Stefania Erdas e l’assessora Valentina Erdas. Ad accogliere gli ospiti, la coordinatrice della struttura Angela Pinna e l’educatore Michele Setzu.Nel corso della visita i carabinieri e gli amministratori hanno salutato ciascuno dei residenti della struttura, con uno scambio di piccoli doni e l’ascolto dei racconti del loro vissuto. Tra i momenti più suggestivi e toccanti della giornata, la consegna di una lettera scritta dagli stessi ospiti per esprimere il ringraziamento ai carabinieri, accompagnata da alcuni disegni realizzati dagli anziani, raffiguranti le vetture dell’Arma.Per la vicesindaca Stefania Erdas il saluto agli anziani è stato un momento di forte emozione e di riflessione: «Erano felici di vederci e di raccontare qualcosa del loro vissuto. Vedere alcune persone sofferenti ci ha toccato profondamente, ma saperli accuditi e coccolati dal personale ci rassicura».( g.pit. )

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