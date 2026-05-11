I carabinieri del Ris: il dna dei tre indagati sul luogo del delitto  

Daniel Campus, 22 anni, e i fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis, di 23 e 19 anni, erano sul luogo del delitto. Lo certifica la relazione tecnica e biologica dei Ris di Cagliari che hanno riscontrato la compatibilità genetica dei tre indagati con le tracce di Dna ritrovate su alcuni mozziconi di sigaretta recuperati la notte dell’omicidio di Leonardo Mocci, tra il 22 e 23 aprile, in piazza Settimio Severo, a Monserrato, davanti all’ingresso della palazzina al numero 3. Un dettaglio ritenuto importante dagli inquirenti e che confermerebbe quanto ricostruito durante le indagini grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza: i tre giovani in carcere con l’accusa di omicidio e rapina erano nel luogo dove è scattata la trappola costata la vita al muratore di Villacidro, ucciso con un colpo di pistola al cuore.

Il silenzio

La notizia della relazione dei Ris depositata in Procura è arrivata nel giorno degli interrogatori dei tre indagati. Tutti hanno scelto di non rispondere alle domande della giudice Claudia Sechi. I fratelli Tunis, difesi dall’avvocato Riccardo Floris, hanno deciso la via del silenzio mentre Campus, assistito dai legali Alberto Pani e Francesca Mannai, non ha risposto ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. «Ha voluto chiarire la sua posizione», hanno spiegato i suoi avvocati senza specificare cosa abbia detto alla gip. Intanto Floris ha annunciato che si rivolgerà al Riesame: «Mi sembra ci siano profili di illogicità nell’ordinanza». Anche sulla novità dell’esame del Dna gli avvocati preferiscono non commentare.

Il quarto uomo

La relazione dei Ris sui mozziconi apre inoltre una pista importante sul fronte del quarto uomo che avrebbe partecipato alla rapina finita nel sangue. Sui resti di sigaretta sono state trovate altre tracce (sei quelle attualmente catalogate come appartenenti a ignoti, tutti di sesso maschile) di dna da confrontare con altri profili. Questo potrebbe permettere ai carabinieri del nucleo investigativo provinciale, sotto il coordinamento di Daniele Credidio ed Enrico Santurri, di aggiungere un nuovo tassello al mosaico.

I cellulari

Un altro passaggio fondamentale nella delicata inchiesta portata avanti dai pubblici ministeri Enrico Lussu e Diana Lecca, potrebbe arrivare dalle analisi sui telefoni cellulari e pc, sequestrati durante le prime fasi delle indagini, che inizieranno oggi. Gli esperti svolgeranno la copia forense sui dispositivi informatici iniziando da quelli sequestrati, a poche ore dal delitto, a Campus. Poi toccherà a quelli dei fratelli Tunis, messi sotto sigilli dagli inquirenti soltanto lo scorso 2 maggio: verranno duplicati il 19 maggio (per quelli di Gianmarco) e il 22 maggio (quelli di Filippo).

La ricostruzione

Il lavoro degli investigatori e della Procura va avanti perché oltre a identificare il quarto componente della banda, c’è da accertare chi abbia premuto il grilletto uccidendo Mocci e capire se le persone armate fossero due, come viene ipotizzato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita giovedì scorso dai carabinieri del nucleo investigativo di Cagliari e della compagnia di Quartu. Quanto accaduto la notte tra il 22 e 23 aprile è stato ricostruito dai carabinieri. Mocci e l’amico Filippo Frau sono stati attirati in piazza Settimio Severo per una cessione di droga: tre chili di hascisc (chiamata Dry) al prezzo di 10mila euro. Campus avrebbe organizzato l’incontro finalizzato a rapinare i due acquirenti. Poi sono entrati in azione tre giovani incappucciati. Frau sarebbe stato aggredito e Mocci sarebbe intervenuto per difendere l’amico e un colpo di pistola lo ha ucciso.

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