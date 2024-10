I carabinieri “chiudono” la casa di riposo 

A seguito dell’intervento dei carabinieri del Nas, il sindaco Antonello Puggioni ha firmato un’ordinanza che fissa in novanta giorni il termine ultimo per lasciare liberi i locali. Nel testo, si evidenziano in particolare le carenze strutturali e la necessità di importanti interventi di manutenzione.

Il Comune

«Non rilascio dichiarazioni su questo argomento - ha detto il sindaco - ne parlerò alla riunione del consiglio comunale straordinario convocato per lunedì alle 17». Intanto, il vero rischio di restare senza alloggio, lo stanno correndo 28 anziani ospiti della struttura, provenienti non solo da Calasetta ma anche da Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Carbonia e Portoscuso, mentre venti operatori rischiano il posto di lavoro. Categorica la risposta della presidente della cooperativa “Dimensione Umana” di Sant’Antioco che vanta un’esperienza di oltre 40 anni nel settore dei servizi socio assistenziali. «La routinaria ispezione dei Nas non ha rilevato carenze igienico sanitarie della struttura - ha detto Anna Maria Cabriolu - su questo punto siamo categorici. La nostra organizzazione rispetta le direttive regionali e soprattutto il capitolato della concessione. Gestiamo in concessione la struttura da dieci anni, a seguito di una gara pubblica. L'ordinanza è l'epilogo della scadenza del contratto di concessione immobiliare della struttura (24 agosto 2023). In più occasioni abbiamo manifestato prima alla sindaca Claudia Mura, poi all’attuale sindaco Antonello Puggioni, che era necessario procedere a bandire una nuova procedura di gara, al fine di tutelare un servizio fondamentale per tutto il territorio». Contratto scaduto quindi, e alcune sale dove ci sono infiltrazioni, chiuse e inutilizzate sono alla base dell’annunciata chiusura con preavviso di tre mesi per sistemare gli anziani ospiti da altre parti.

Cura degli ospiti

I gestori dell’ospizio rassicurano gli ospiti e le loro famiglie. «Staremo al nostro posto per garantire la continuità dell'assistenza fino a quando sarà necessario per tutelare tutti gli ospiti e le loro famiglie - ha detto Anna Maria Cabriolu - non li lasceremo soli e non ci facciamo condizionare dai termini usati nell’ordinanza. Ci aspettiamo di trovare nelsindaco di Calasetta un alleato per salvaguardare questo presidio».

La minoranza

Sulla vicenda ha preso posizione anche la minoranza. Pur in attesa del consiglio comunale, non mancano le puntualizzazioni dopo l’intervento dei Nas. «Credo ci sia stata un certa disinvoltura da più parti - dice Silvano Farris - mii meraviglia il fatto che la popolazione, su un argomento così delicato, sia messa al corrente quando la bomba è già scoppiata, dopo che abbiamo assistito a comunicazioni molto tempestive su questioni quasi irrilevanti».

