I carabinieri all’Accademia 

L’arte e i carabinieri. Accostamento apparso ieri ai cancelli del Masedu, in corso Pascoli, dopo la chiamata dei docenti dell’Accademia di Belle Arti “Sironi”. «I cancelli erano chiusi - afferma Giovanni Sanna, insegnante di pittura - e, impossibilitati a fare lezione, abbiamo chiamato i militari». Nessuno, sostengono i professori, li aveva avvertiti, e nemmeno gli studenti ne erano a conoscenza. «Non è certo un fulmine a ciel sereno- ribatte il direttore dell’Accademia, Daniele Dore- quel posto ha problemi di agibilità, loro non ne vogliono prendere atto e non comunicano con me». Da quel “loro”, e dai silenzi reciproci, si evince una contrapposizione che deve aver scritto altre pagine di attrito in passato.

Muro contro muro

«Quel che ha fatto è grave ed è stato l’ennesimo atto di prepotenza - aggiunge il docente di scultura Oscar Solinas - Non abbiamo potuto timbrare i cartellini e i ragazzi sono rimasti senza didattica». Le recriminazioni però, sondando le parole, sono diverse. «Non capisco - ricorda Dore- queste persone hanno fatto una raccolta firme lo scorso gennaio lamentando la situazione insostenibile per il freddo al Masedu e adesso vogliono tornarci». «In quegli spazi- risponde Sanna- ci sono i laboratori di nuove tecnologie e di arti visive. Siamo venuti qui tre anni fa e non abbiamo ragione di andarcene». Gli insegnanti non concordano sul “luogo inagibile”. «Se il direttore ha detto così presumo che arriverà una rettifica della Città Metropolitana, a cui appartengono gli spazi e che ce li ha dati in comodato d’uso per 20 anni». Rincara la dose Solinas: «Non ha titoli per sostenere che non si può entrare e soprattutto non poteva prendere la decisione di far chiudere i cancelli da solo. Spetta al consiglio accademico in cui il suo voto conta quanto quello degli altri otto». Un contesto di scontro e stallo totale che, ieri sera, ha visto tanto di convocazione in caserma dei carabinieri per il direttore dell’Accademia che ha offerto la sua versione dei fatti rilasciando, riferisce, “una lunga deposizione”. Nel frattempo “del doman non v’è certezza”. «Non ne abbiamo idea», dichiara Sanna. Pare però che, trovando di nuovo i lucchetti all’ingresso, i docenti faranno un’altra chiamata ai militari.

