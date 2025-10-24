VaiOnline
La mostra.
25 ottobre 2025 alle 00:28

“I Capricci” e la forza Francisco Goya a Sassari 

La mostra dedicata a “I Capricci” di Francisco Goya, pittore e incisore spagnolo tra i più grandi, inaugurata l’11 ottobre al palazzo della Direzione Generale del Banco di Sardegna a Sassari, sarà visitabile per un periodo aggiuntivo. Con i suoi dipinti, i suoi disegni e le sue incisioni che riflettevano gli sconvolgimenti storici in corso, il maestro ha ridefinito il corso dell’arte.
Considerato l’afflusso di visitatori durante la manifestazione “Invito a Palazzo” e le numerose richieste ricevute nelle giornate successive, il Banco di Sardegna aprirà al pubblico la Sala Siglienti, con ingresso libero, tutti i martedì e i venerdì fino al 12 dicembre. La sala sarà visitabile la mattina dalle dalle 10 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17.
Per garantire una visita ordinata, esclusivamente per gli istituti scolastici sarà obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail relazioniesterne@bancosardegna.it. I gruppi dovranno essere composti da un massimo di dieci studenti più gli insegnanti accompagnatori.

