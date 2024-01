I capi senza ribassi? «Noi li acquistiamo perché ci piacciono» 

Per Giuseppe e la sua famiglia quasi cinquanta euro di sconto su un maglione valgono il viaggio da Nuoro a Cagliari. «Ogni anno, per il primo giorno di saldi, veniamo a Cagliari a fare shopping perché troviamo sempre riduzioni interessanti», dice. In mano regge due sacchetti, bottino di sconti accaparrati in meno di un’ora. «Quest’anno si compra davvero bene, la scelta è abbastanza ampia». il concetto lo ribadiscono Francesca Contu e Siria Mazzedda: «Abbiamo trovato quello che volevamo», dicono, «il problema è che l’abbiamo trovato senza sconti. Prima di Natale avevamo messo gli occhi su alcuni maglioncini e gonne, adesso speravamo di poterli acquistare con un po’ di sconto invece trattandosi di capi “continuativi” abbiamo acquistato a prezzo pieno. Ma va bene così», dicono, «perché era quello che desideravamo. Continuando a girare troveremo anche qualche capo in saldo», aggiungono.

Un po’ delusi dall’entità degli sconto anche Nicola ed Edoardo. «I capi più interessanti non vanno oltre il 10, massimo 20%. Ma comunque abbiamo trovato dei maglioni scontati al 50%, per noi un buon affare sicuramente. Per gli altri, invece, aspettiamo nei prossimi giorni, quando la percentuale di sconto aumenterà». ( ma. mad. )

