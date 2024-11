I capi di governo riuniti al G20 cercano una via per la pace 

Rio de Janeiro. Mentre su Odessa piovono bombe russe con nuove vittime tra i civili e a Gaza si contano decine di bambini tra i morti, i leader del G20 a Rio de Janeiro non trovano la forza per individuare un reale percorso di pace. Ed è solo a costo di duri negoziati che si è raggiunta una dichiarazione finale, espressione dell’Occidente e del Sud globale. Secondo le anticipazioni, il testo non contiene ancora una volta condanne, ma piuttosto formule sulla necessità dei cessate il fuoco e degli aiuti umanitari. Anche se tutti si dicono a favore di «iniziative rilevanti e costruttive a sostegno di una pace durevole» sulla base della carta Onu.

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, arrivato in Brasile per rappresentare lo zar Vladimir Putin, è rimasto in ascolto. Prima dell’inizio dei lavori ha avuto un bilaterale col capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, che continua a promuovere il suo ruolo di mediatore, senza però presentare piani concreti. Mentre si sono registrati momenti di tensione tra il cinese Xi, che ha allontanato la stampa, quando nel bilaterale il premier britannico Keir Starmer ha espresso preoccupazione per il magnate Jimmy Lai, in carcere dal 2020. Ad alzare la voce sull’Ucraina è stato il presidente Usa, Joe Biden. «Dobbiamo sostenere la sovranità dell’Ucraina» ha dichiarato nel suo intervento alla prima sessione, aperta dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva col lancio dell’Alleanza globale contro la fame e la povertà, firmata con convinzione dall’Italia di Giorgia Meloni. Un’iniziativa che conta già 148 adesioni, inclusi 82 Paesi, con l’Argentina dell’ultraliberista Javier Milei che si è aggiunta all’ultimo momento seppure con numerosi caveat, dopo aver a lungo puntato i piedi.

RIPRODUZIONE RISERVATA